Nhận định Nhật Bản – Thụy Điển vào lúc 06:00 ngày 26/06 sẽ giúp bạn nhìn rõ bức tranh toàn cảnh trước giờ bóng lăn thông qua những đánh giá về phong độ, đội hình, chiến thuật và khả năng giành chiến thắng của mỗi đội. Đừng bỏ lỡ các bài phân tích chất lượng được Xoilac cập nhật, theo dõi ngay!

Nhật Bản vs Thụy Điển – Ai sáng cửa giành lấy 3 điểm?

Nhật Bản và Thụy Điển đều còn nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng F, khiến màn so tài này trở nên đặc biệt quan trọng. Phong độ, sự hiệu quả trong khâu ghi bàn cùng bản lĩnh ở những thời điểm quyết định sẽ là yếu tố tạo nên khác biệt.

Sức mạnh của hai đội Nhật Bản – Thụy Điển

Nhật Bản tự tin với lối chơi kỷ luật và giàu tính tổ chức

Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá châu Á bằng lối chơi gắn kết và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan cho thấy đại diện xứ hoa anh đào đủ sức cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu. Sau một lượt đấu, thầy trò HLV Hajime Moriyasu có 1 điểm, ghi 2 bàn và duy trì hiệu số cân bằng, tạo nền tảng thuận lợi trước cuộc chạm trán trong lượt trận kế tiếp.

Thụy Điển nắm lợi thế nhờ phong độ bùng nổ của hàng công

Chiến thắng 5-1 trước Tunisia giúp Thụy Điển trở thành đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất bảng F sau lượt trận mở màn. Không chỉ sở hữu 3 điểm trọn vẹn, đại diện Bắc Âu còn tạo lợi thế lớn với hiệu số +4. Hàng công thi đấu sắc bén cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả giúp đoàn quân của HLV Peter Gerhardsson được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn.

Cuộc cạnh tranh hứa hẹn quyết liệt đến những phút cuối

Khoảng cách giữa hai đội không quá lớn khi Nhật Bản sở hữu lối chơi giàu tốc độ và tính kỷ luật, còn Thụy Điển nổi bật ở sức mạnh thể chất cùng khả năng không chiến. Dù Thụy Điển đang tạm dẫn đầu bảng với 3 điểm, Nhật Bản chỉ kém 2 điểm nên hoàn toàn có thể đảo chiều cục diện nếu giành chiến thắng ở trận đấu mang tính bản lề này.

Dự đoán đội hình dự kiến Nhật Bản vs Thụy Điển

Sự toan tính kỹ lưỡng về mặt nhân sự của hai vị chiến lược gia trước màn so tài này hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ lớn. Dưới đây là danh sách chi tiết các ngôi sao dự kiến sẽ đá chính để cụ thể hóa ý đồ chiến thuật trên sân.

Đội hình ra sân trận Nhật Bản – Thụy Điển

Nhật Bản (4-2-3-1): Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Ko Itakura, Koki Machida, Hiroki Ito; Wataru Endo, Hidemasa Morita; Ritsu Doan, Takumi Minamino, Keito Nakamura; Ayase Ueda.

Thụy Điển (4-4-2): Robin Olsen; Emil Holm, Victor Lindelöf, Isak Hien, Ludwig Augustinsson; Dejan Kulusevski, Anton Salétros, Jens Cajuste, Emil Forsberg; Anthony Elanga, Alexander Isak.

So sánh điểm mạnh giữa Nhật Bản vs Thụy Điển

Trước màn đối đầu được đánh giá cân tài cân sức, mỗi đội đều sở hữu những lợi thế riêng ở từng tuyến. So sánh sức mạnh giữa Nhật Bản vs Thụy Điển sẽ giúp người hâm mộ có cái nhìn rõ hơn về những yếu tố có thể tạo nên khác biệt.

Vị trí Nhật Bản Thụy điển Thủ môn Suzuki có phản xạ nhanh, chơi chân ổn định. Falk giàu kinh nghiệm thi đấu, làm chủ không gian tốt. Hàng thủ Cặp hậu vệ Itakura, Machida kỷ luật, bọc lót tốt. Lindelöf & Hien mạnh không chiến, thể hình vượt trội. Tuyến giữa Endo vs Morita có khả năng kiểm soát bóng, luân chuyển nhanh. Asllani, Angeldahl tranh chấp tốt, giàu thể lực. Hàng công Mitoma, Kubo tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng tạo đột biến cao. Blackstenius & Hurtig dứt điểm tốt, chơi trực diện Chiều sâu đội hình Nhiều cầu thủ trẻ, tốc độ cao Kinh nghiệm dày dặn, nhiều phương án thay người.

Nhật Bản được đánh giá nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng, triển khai lối chơi tập thể. Sự cơ động của tuyến giữa cùng tốc độ từ hai hành lang cánh giúp đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu tạo ra nhiều phương án tiếp cận. Nếu duy trì được nhịp độ luân chuyển bóng, đại diện châu Á có thể gây sức ép lên hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, Thụy Điển lại sở hữu ưu thế về sức mạnh thể chất, khả năng tranh chấp cùng kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu lớn. Những tình huống bóng bổng, cố định và các pha dứt điểm trong vòng cấm luôn là vũ khí lợi hại của đội bóng Bắc Âu. Đây được xem là điểm tựa để thầy trò HLV Peter Gerhardsson hướng đến mục tiêu giành kết quả tích cực.

Thụy Điển được đánh giá cao hơn Nhật Bản

Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái Nhật Bản vs Thụy Điển

Cả hai đội tuyển đều sở hữu lối chơi giàu tính tổ chức, vì vậy nhà cái nhiều khả năng sẽ đưa ra mức kèo không quá chênh lệch. Tuy nhiên, với phong độ ổn định cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, Thụy Điển vẫn được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Đây hứa hẹn là trận đấu giằng co nên không có quá nhiều bàn thắng.

Loại kèo Lựa chọn phù hợp Kèo châu Á Thụy Điển -0.5 Kèo tài xỉu Xỉu 2.5 Kèo phạt góc Tài 8.5 góc Dự đoán tỷ số Nhật Bản 0-1 Thụy Điển

Kết luận

Nhận định Nhật Bản – Thụy Điển vào lúc 06:00 ngày 26/06 chắc chắn sẽ diễn ra với một thế trận cực kỳ chặt chẽ. Khả năng tỷ số trận đấu chỉ dừng lại ở 1 bàn thắng nghiêng về phía Thụy Điển. Nếu bạn còn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin nhận định từ chuyên gia Xoilac, hãy truy cập website ngay nhé!