Nhận Định Congo – Uzbekistan Vào Lúc 06:30 Ngày 28/06 Tại Bảng K

Chuyên gia nhận định Congo – Uzbekistan vào lúc 06:30 ngày 28/06 sẽ là cuộc đối đầu căng thẳng giành tấm vé đi tiếp. Trận đấu cuối cùng thuộc bảng K World Cup 2026, địa điểm tại SVĐ Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) thuộc bang Georgia, Mỹ. Xoilac sẽ giúp bạn phân tích tình hình lực lượng để đưa ra dự đoán chính xác.

Nhận định Congo – Uzbekistan vào lúc 06:30 ngày 28/06 về phong độ

Hiện tại, bảng K đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt cho tấm vé bước vào vòng loại trực tiếp. Cả 2 đội điều hiểu rằng, 90 phút sắp tới tại Atlanta có tầm quan trọng với mình không thua kém trận chung kết của cả mùa giải. Nhận định Congo – Uzbekistan vào lúc 06:30 ngày 28/06 về phong độ sẽ cho thấy ưu thế mỗi bên:

Xoilac nhận định Congo – Uzbekistan vào lúc 06:30 ngày 28/06

Về đội tuyển quốc gia Congo

Congo xuất hiện tại World Cup 2026 sau 52 năm giải chờ đợi kể từ lần đầu tiên tham dự vào năm 1974. Hiện tại đội bóng này đang đứng thứ 46 trên bảng xếp hạng FIFA. 5 trận đấu gần nhất, họ hòa 3,thắng 1 và thua 1.

“Báo đốm” Leopard đang chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, việc xuất hiện tại mùa giải năm nay không hề dựa vào may mắn. Đó là cả quá trình dày công chuẩn bị từ vòng loại:

Tại vòng loại khu vực châu Phi (CAF), CHDC Congo đã thể hiện một phong độ vô cùng ổn định khi giành được 4 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận sau 7 lượt đấu chính thức.

Áp dụng lối chơi phòng ngự vững chắc khi chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 4 bàn trong suốt chiến dịch.

Nhận định Congo – Uzbekistan vào lúc 06:30 ngày 28/06, họ sẽ vẫn thể hiện sức mạnh của mình như trận đối đầu Bồ Đào Nha ngày ra quân. Đứng trước một đội tuyển hùng mạnh sở hữu dàn siêu sao thế giới, CHDC Congo đã chơi một trận đấu để đời. Họ xuất sắc giành được 1 điểm quý như vàng sau trận hòa kịch tính 1 – 1. Đây chính là điểm mang lại lợi thế tâm lý cực lớn.

Đội tuyển Uzbekistan

Ở phía bên kia chiến tuyến, Đội tuyển Quốc gia Uzbekistan đang viết nên chương chói lọi nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. “Sói trắng” Trung Á cuối cùng đã hiện thực hóa được giấc mơ World Cup sau nhiều thập kỷ lỡ hẹn ở các trận play-off đầy tiếc nuối.

Tại World Cup 2026 khu vực châu Á (AFC), Uzbekistan giành được 6 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 trận thua trước Iran.

Hàng công của họ thi đấu thăng hoa khi nổ súng tới 19 lần (trung bình gần 2 bàn/trận).

Tuy nhiên, gáo nước lạnh đã dội vào thầy trò HLV Srečko Katanec ngay trong trận mở màn. Đối đầu với Colombia chơi cực kỳ già dơ và quái kiệt, Uzbekistan đã bộc lộ những lỗ hổng kinh nghiệm. Bằng chứng là trận thua khá đậm với tỷ số 1 – 3 tại thánh địa Azteca.

Nhận định Congo – Uzbekistan vào lúc 06:30 ngày 28/06, họ sẽ phải cực kỳ nỗ lực. Trong trận chiến, họ buộc phải chiến thắng, hoặc ít nhất là giành được 1 điểm khi hiện tại ở bảng K, họ có 0 điểm và hiệu số -2

Chiến thuật và đội hình dự kiến của 2 bên

CHDC Congo có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 biến thể 4-4-2. HLV Sébastien Desabre đang xây dựng một hệ thống phòng ngự phản công cực kỳ thực dụng. Điểm mạnh nhất của CHDC Congo nằm ở khả năng tranh chấp tay đôi ở khu vực giữa sân nhờ nguồn thể lực sung mãn của bộ đôi tiền vệ trung tâm.

Đội hình ra sân dự kiến Congo – Uzbekistan

Trong khi đó, Uzbekistan sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 linh hoạt. Chiến lược gia Srečko Katanec ưa thích sự linh hoạt của sơ đồ 3 trung vệ. Dù không sở hữu thể lực nhưng ở họ có tính tổ chức tốt, phối hợp nhóm hiệu quả.

Nhận định Congo – Uzbekistan vào lúc 06:30 ngày 28/06, đội hình triển khai cụ thể như sau:

Vị trí CHDC Congo (4-2-3-1) Uzbekistan (3-4-2-1) Thủ môn Lionel Mpasi Utkir Yusupov Hậu vệ Gedeon Kalulu, Chancel Mbemba kết hợp cùng Henoc Inonga, Arthur Masuaku Abdukodir Khusanov sát cánh cùng Umar Eshmurodov, Rustam Ashurmatov Tiền vệ trung tâm Samuel Moutoussamy và Charles Pickel Otabek Shukurov kết hợp với Odiljon Hamrobekov Tiền vệ công/Biên Meschack Elia, Gaël Kakuta cùng với Yoane Wissa Azizbek Turgunbaev sát cánh cùng Abbosbek Fayzullaev Tiền đạo Simon Banza hoặc có thể là Cédric Bakambu Eldor Shomurodov

Dự đoán kèo và xu hướng nhà cái trong trận đấu

Nhận định Congo – Uzbekistan vào lúc 06:30 ngày 28/06 sẽ là trận có mức kèo khá cân bằng. Dù số phận trái ngược nhau sau lượt đầu nhưng về cơ bản, đây vẫn là cặp đấu cân sức:

Soi kèo trận đấu Congo – Uzbekistan mới nhất

Kèo châu Âu: Cửa Congo thắng có odds cao hơn cho thấy cơ hội đội này tạo cách biệt tỷ số lớn hơn.

Kèo châu Á: Cửa trên là Congo với mức chấp đồng banh cho cả trận. Tỷ lệ có thể tăng nhẹ lên mức 0.25.

Kèo tài xỉu: Mức 1.25 hoặc 1.5 thể hiện rõ ràng tình hình thi đấu, khi chọn cửa Xỉu sẽ khá an toàn.

Loại kèo Lựa chọn Tỷ số chính xác CHDC Congo 1 – 0 Uzbekistan Châu Âu Congo Châu Á Chọn Congo mốc 0 hoặc 0.25 Tài xỉu Chọn Xỉu mốc 1.25 hoặc 1.5

Kết luận

Nhận định Congo – Uzbekistan vào lúc 06:30 ngày 28/06 sẽ là cuộc chạm trán nghẹt thở. Đây sẽ là cuộc đối đầu căng thẳng được nhiều người mong đợi. Theo dõi những thông tin mới nhất của Xoilac trước trận để dự đoán kết quả chính xác.